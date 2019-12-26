أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم السراج..وسنرسل قوات إلى ليبيا إذا طلب ذلك

كتب- وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فائز السراج.

وكرر أردوغان تصريحه بأن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة السراج ذلك، وذلك بعد يوم واحد من زيارته إلى تونس ولقائه رئيسها الجديد قيس سعيد.

وقال: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير".

وأضاف أنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويض إرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و9 يناير، وذلك "تلبية لدعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية"، حسبما نقلت الأناضول.