مقتل جندي أمريكي في عملية عسكرية بأفغانستان

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده خلال عملية عسكرية في أفغانستان.

ونقلت قناة (سكاي نيوز)، الخبر دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق، أيضًا مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن مقتله.​