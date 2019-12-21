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السيادي السوداني: حققنا تقدمًا كبيرًا في مفاوضات السلام السودانية

07:07 م السبت 21 ديسمبر 2019
السيادي السوداني: حققنا تقدمًا كبيرًا في مفاوضات السلام السودانية

شمس الدين كباشي

السودان - (أ ش أ)

قال عضو وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، من دولة جنوب السودان ديو مطوك إن تقدمًا كبيرًا أحرز في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان - أن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عقد جلسة مفاوضات اليوم مع "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو"، تناولت القضايا المطروحة للتفاوض.

وأوضح عضو وفد الوساطة ديو مطوك أن النقاش كان مسؤولا، وسادته روح وطنية عالية من أجل السلام، مضيفا أن التفاوض أحرز تقدما كبيرا، وتبقت جزئية بسيطة، وقررنا تأجيل التفاوض بين الجانبين إلى يوم غد.

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شمس الدين كباشي السودان الحكومة السودانية

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