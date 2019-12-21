هيئة رقابة في كولومبيا تأمر "أوبر" بوقف خدماتها في البلاد

بوينس أيريس - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "إل تيمبو" اليومية أن هيئة رقابة في كولومبيا أمرت أمس الجمعة بالتوقيت المحلي شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيق بالهواتف الذكية بوقف عملياتها على الفور، بسبب مزاعم بشأن منافسة غير عادلة.

وطلبت هيئة الرقابة على الصناعة والتجارة (إس آي سي) بأن توقف شركة "أوبر" على الفور الدخول على تطبيقها الخاص بخدمات نقل الركاب ووقف تقديم خدمات النقل.

وبسبب هذا الإجراء، الذي جاء في أعقاب قرار قضائي سابق، واجه أكثر من 88 ألف من سائقي شركة "أوبر" في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية حالة من عدم اليقين.

وتتهم الهيئة شركة "أوبر" بانتهاك لوائح السوق، بالتالي تحقق مميزات "ضخمة".

وعلى الرغم من أن الملايين يستخدمون خدمة "أوبر" إلا أن الخدمة ليست قانونية من الناحية الفنية في البلاد.

وطبقا للأرقام الخاصة لشركة "أوبر" التي أوردتها صحيفة "إل تيمبو"، قام الكولومبيون بأكثر من 300 مليون رحلة عبر خدمة "أوبر" في السنوات الست الماضية.

ولدى الشركة أكثر من مليوني مستخدم في المدن الكولومبية الـ12، التي تعمل فيها.