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قرقاش: لا نهضة للعالم الإسلامي دون الحضور العربي

02:11 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
قرقاش: لا نهضة للعالم الإسلامي دون الحضور العربي

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش

أبوظبي - أ ش أ

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم (الجمعة) أن العالم الإسلامي لا يمكنه النهوض بدون الحضور العربي وبغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف.

وتساءل قرقاش - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وأوردتها قناة العربية الإخبارية - "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟"

وتابع قائلا:"الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبدا الحل ولن يكون."

وكان قرقاش قد غرد في وقت سابق مؤكدا أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، معتبرا أن سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة.

يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تعرف في السابق باسم "منظمة المؤتمر الإسلامي"، تأسست في الرباط في 25 سبتمبر 1969 ، ولها عضوية دائمة في الأمم المتحدة ، وتجمع 57 دولة ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

هذا المحتوى من

أنور قرقاش الأزهر الشريف تويتر منظمة التعاون الإسلامي

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