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مجلس النواب الأمريكي يوافق على اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا

02:32 ص الجمعة 20 ديسمبر 2019
مجلس النواب الأمريكي يوافق على اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس على اتفاقية تجارة معدلة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد جمود استمر أكثر من عام بشأن وعد الرئيس دونالد ترامب الرئيسي خلال حملته الانتخابية.

ويُنظر إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على أنها تحديث لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا) الموقعة منذ 25 عامًا.

وتم التوقيع على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل أكثر من عام من قبل قادة الدول الثلاث، ولكن تم تأجيل موافقة الكونجرس.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون في تصويت بموافقة 385 مقابل 41، وهو إنجاز نادر من أعضاء الحزبين بالكونجرس.

وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع التصديق عليه العام المقبل.

مجلس النواب الأمريكي المكسيك كندا الولايات المتحدة دونالد ترامب
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