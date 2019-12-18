بيولسي: ترامب يمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي الأمريكي

القاهرة - (مصراوي)

وصفت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيولسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تهديد مستمر للأمن القومي الأمريكي، منتقده تصريحاته في بداية كلمتها بجلسة التصويت حول مواد مساءلة التقصير بحق ترامب.

وتقول بيولسي، إنه من الواضح أن ترامب يمثل تهديدًا مستمرًا لأمننا القومي وسلامة الانتخابات التي هي أساس ديمقراطيتنا.

وأضاف: "عندما تم الكشف عن مخالفات الرئيس، شن حملة غير مسبوقة وعشوائية وقاطعة من التحدي والعرقلة".

ويقعد مجلس النواب الأمريكي، جلسة تصويت تاريخية على لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن تحظى بقبول الأغلبية، بالنظر إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، ما يمهد إلى جعل ترامب ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه إجراءات عزل.

يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بعرقلة الكونجرس، وإساءة استغلال منصبه بعد منع المساعدات العسكرية المُقدمة لأوكرانيا لإجبار رئيسها على فتح تحقيق يسيء إلى منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، وتشويه سمعته.