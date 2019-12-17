أمير الكويت لأعضاء حكومته الجديدة: أمامكم مسؤوليات كبيرة

القاهرة- (وكالات):

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة على أعضاء الحكومة الجديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

قال الأمير الكويتي بأعضاء الحكومة الجديدة وقال لهم: "أهنئكم باختياركم للوزارة، وأقدر قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها.. أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما في هذه المرحلة الهامة".

ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى: "مضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية وتسخير الجهود للنهوض بالوطن، وتحقيق طموحات المواطنين، واحترام الدستور والقانون وحماية المال العام"، مؤكدا أن "ذلك لن يتأتى إلا بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

بدوره، قال رئيس الحكومة موجها كلامه للأمير: "أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزاري، يقوم على مبدأ التضامن والتعاون، وتنفيذ التوجيهات السامية.. هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات، وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين، تتطلب جهدا مضاعفا".

واستقبل أمير الكويت أعضاء الحكومة، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقدم رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) أعضاء الحكومة للأمير، التي ضمت نائبين لرئيس الحكومة، هما الشيخ أحمد منصور الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.

كما تم تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة.

وضمت الحكومة الجديدة 3 سيدات، هن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.

وأدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، صباح اليوم، بعد صدور مرسوم أميري بتعيينها.

وكان أمير الكويت كلف، في 19 نوفمبر الماضي، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.