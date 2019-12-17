الأمطار تنقذ إيران من كارثة بيئية

القاهرة- (وكالات):

انقذت الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها العاصمة الإيرانية طهران المدينة من كارثة بيئية، إذ تراجعت حدة التلوث الجوي بعد هطول الأمطار صباح اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية.

وقال عمدة طهران بيروز حناجي، إن مؤشر التلوث في طهران تجاوز أمس حاجز الـ200 درجة، ودعا إلى أخذ المخاطر على محمل الجد وإخلاء العاصمة من السكان.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إن مؤشر التلوث في العاصمة طهران بلغ رقم 171 وهو غير صحي لجميع الفئات، مؤكدة أن التلوث في العاصمة بلغ مستويات خطيرة ووصل إلى الخط الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن نحو 6 آلاف شخص راجعوا المستشفيات في طهران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل في التنفس.

وذكرت وكالة "فارس"، أن مستوى التلوث في بعض أحياء العاصمة الإيرانية تخطى حاجز الـ210 درجات في مؤشر معايير التلوث، بينما بلغ المعدل العام لمؤشر التلوث في المدينة 180 درجة.

ومن المقرر أن تتوقف الدروس في مدارس وجامعات طهران، اليوم الثلاثاء، وتُفرض قيود على حركة السيارات، نتيجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء.