أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الأمطار تنقذ إيران من كارثة بيئية

01:11 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الأمطار تنقذ إيران من كارثة بيئية

إيران

القاهرة- (وكالات):

انقذت الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها العاصمة الإيرانية طهران المدينة من كارثة بيئية، إذ تراجعت حدة التلوث الجوي بعد هطول الأمطار صباح اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية.

وقال عمدة طهران بيروز حناجي، إن مؤشر التلوث في طهران تجاوز أمس حاجز الـ200 درجة، ودعا إلى أخذ المخاطر على محمل الجد وإخلاء العاصمة من السكان.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إن مؤشر التلوث في العاصمة طهران بلغ رقم 171 وهو غير صحي لجميع الفئات، مؤكدة أن التلوث في العاصمة بلغ مستويات خطيرة ووصل إلى الخط الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن نحو 6 آلاف شخص راجعوا المستشفيات في طهران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل في التنفس.

وذكرت وكالة "فارس"، أن مستوى التلوث في بعض أحياء العاصمة الإيرانية تخطى حاجز الـ210 درجات في مؤشر معايير التلوث، بينما بلغ المعدل العام لمؤشر التلوث في المدينة 180 درجة.

ومن المقرر أن تتوقف الدروس في مدارس وجامعات طهران، اليوم الثلاثاء، وتُفرض قيود على حركة السيارات، نتيجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء.

إيران سقوط أمطار تلوث جوي طهران

الخبر التالى:

أمير الكويت لأعضاء حكومته الجديدة: أمامكم مسؤوليات كبيرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:توافد أعضاء مجلس إدارة الزمالك على النادي لحضور اجتماع "طارئ"