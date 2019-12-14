طهران تعلن استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع واشنطن

طهران - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، استعداد بلاده لتبادل جميع المحتجزين مع الولايات لمتحدة.

وقال - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة "تبريز" الإيرانية بثته وكالة أنباء مهر الإيرانية ، بعد إطلاق سراح السجين الإيراني في أمريكا، مسعود سليماني - إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، قدم اقتراحا في "تغريدة" على تويتر، ينص على تبادل السجناء بشكل حزمة، وإن طهران على استعداد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين في أمريكا.

واعتبر أن "الكرة "في ملعب أمريكا الآن"، حسبما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف إن الولايات المتحدة تستخدم أداة الضغط، وأنه يتعين اتخاذ الحذر ضد هذه الضغوط، مشيرا إلى أن الخارجية الإيرانية ترتكز على هذا المبدأ.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا يوم السبت الماضي نجاح عملية تبادل سجينين بين البلدين المتنازعين، وهما : العالم والباحث الإيراني في مجال الخلاياالجذغية ، مسعود سليماني، الذى اعتقلته السلطات الأمريكية في "شيكاغو" العام الماضي، وشي يوه وانج، والباحث الأمريكي من أصول صينية اعتقلته إيران عام 2016، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل ـ أعرب الرئيس الأمريكي - في تغريدة عبر "تويتر" - عن تقديره بما وصفه بـ"التفاوض الجيد للغاية، الذى أدى للإفراج عن محتجز أمريكي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مشترك.