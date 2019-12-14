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تحذير أمريكي لطهران بعد سلسلة هجمات استهدفت العراق

03:31 م السبت 14 ديسمبر 2019
تحذير أمريكي لطهران بعد سلسلة هجمات استهدفت العراق

وزير الخارجية الأمريكي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إيران من رد "حاسم" إذا تعرضت قواتها في العراق لأي أذى، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقالت الولايات المتحدة، في بيان نشرته سفارتها في بغداد: "نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتم الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وأكد البيان أنه"يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".

وتابع البيان:"قام عملاء إيران مؤخرا بعدة هجمات ضد قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي".

وأضاف "ففي 9 ديسمبر، شنوا هجوما صاروخيا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدى إلى إصابة ستة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر "، مشيرا إلى "أننا نصلي من أجل هؤلاء الجنود العراقيين الشجعان ونأمل أن يتعافوا بسرعة وبشكل كامل من جروحهم".

واختتم البيان بالقول:"ستواصل الولايات المتحدة العمل يدا بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورا محوريا في استعادة سيادة العراق من داعش".

طهران الولايات المتحدة الأمريكية العراق قواعد عسكرية بغداد

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