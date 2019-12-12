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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران إيرانية

07:10 م الخميس 12 ديسمبر 2019
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران إيرانية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

مايك بومبيو العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة إيران

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