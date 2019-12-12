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مقتل 7 من الحشد الشعبي في تفجير انتحاري بسمراء في العراق

07:10 م الخميس 12 ديسمبر 2019
مقتل 7 من الحشد الشعبي في تفجير انتحاري بسمراء في العراق

احتجاجات العراق - أرشيفية

القاهرة - (مصراوي)

وقوع تفجير مفخخ استهدف عناصر من الحشد الشعبي في سمراء بالعراق، اليوم الخميس، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأعلن المتحدث باسم سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء، مساء الخميس، عن مقتل 7 عنصار من الحشد الشعبي إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفهم في منطقة القاطع.

وأكد أن جميع القتلى من أهالي مدينة الناصرية في العراق.

العراق الحشد الشعبي احتجاجات العراق

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