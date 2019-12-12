مقتل 7 من الحشد الشعبي في تفجير انتحاري بسمراء في العراق

القاهرة - (مصراوي)

وقوع تفجير مفخخ استهدف عناصر من الحشد الشعبي في سمراء بالعراق، اليوم الخميس، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأعلن المتحدث باسم سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء، مساء الخميس، عن مقتل 7 عنصار من الحشد الشعبي إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفهم في منطقة القاطع.

وأكد أن جميع القتلى من أهالي مدينة الناصرية في العراق.