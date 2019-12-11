شكري يؤكد أهمية تضافر الجهود الأفريقية للتعامل مع تحديات القارة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الأفريقية والدولية للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، اليوم الأربعاء، مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الفعالة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، منوهاً بأن عمق النقاشات وثراء الأفكار التي طُرحت خلال المنتدى حتى الآن تضعه على أرضية صلبة نحو مواصلة ترسيخ العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لأن تساهم نتائج المنتدى في تحقيق المزيد من التكامل بين الجهود الإقليمية والدولية.. موضحا أنه يوجد اتجاه واضح لدى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لقرار السكرتير العام للأمم المتحدة باختيار السيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، مؤكداً أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام.