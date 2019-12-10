البيت الأبيض وترامب يردان على اتهامات الديمقراطيين

القاهرة - (مصراوي)

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتهام الديمقراطي الموجه إليه بممارسة ضغط على كييف من أجل جني مكاسب سياسية بالـ"سخيف"، مذكراً بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزير خارجية أوكرانيا، نفيا الأمر سابقاً، حسبما ذكرت "يورونيوز".

في السياق، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب سيوجه كلمة أمام مجلس الشيوخ لمناقشة "الاتهامات الكاذبة" المتعلقة بعزله، مضيفاً أنه يتوقع "تبرئة تامة" في هذا الصدد.

وكان الديمقراطيون كشفوا اليوم، الثلاثاء، عن تهمتيْن رسميتين ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إطار التحقيق الساعي إلى عزله، وهما إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، من المرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه الكونغرس الأمريكي اتهامات رسمية.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب الجمهوري مارس ضغطاً على كييف من أجل التوصل لمكاسب سياسية ضدّ خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وهم يرون في ذلك خرقاً فاضحاً للدستور الأمريكي.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في تغريدة لها عبر تويتر إن ترامب استغل سلطته في المكتب البيضاوي ضدّ بلد أجنبي من أجل "إفساد" الانتخابات القادمة. وهو يشكل خطراً دائماً على الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي.