الإعدام لضابط عراقي أدين بقتل متظاهرين في محافظة واسط

واسط (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر في القضاء العراقي اليوم الأحد بأن محكمة جنايات محافظة واسط أدانت ضابط عراقي بالاعدام لإدانته بالقتل العمد لمتظاهرين سلميين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط 170 كم جنوب شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن الهيئة الجنائية أصدرت حكما بالإعدام بحق المتهم المدان الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في القوات الخاصة "سوات" في الكوت وفق قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ضد التظاهرين السلميين في مدينة الكوت.

كما قضت المحكمة باصدار "حكم بالسجن 7 سنوات بحق المتهم المدان المقدم عمر رعد آمر القوات الخاصة "سوات" وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني،/ في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد".