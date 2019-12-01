"عروس داعش".. القبض على جندية أيرلندية سابقة انضمت للتنظيم الإرهابي

القاهرة – مصراوي:

ألقت السلطات الأيرلندية القبض على الإرهابية ليزا سميث، بعد ترحيلها إلى بلادها اليوم الأحد، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، سميث، هي جندية سابقة في الجيش الأيرلندي، ورافقت رئيس الوزراء السابق بيرتي أهيرن في رحلاته الخارجية، وانضمت منذ سنوات إلى تنظيم داعش الإرهابي، لتعرف من بعد ذلك باسم "عروس داعش".

تم ترحيل ليزا سميث إلى إيرلندا، في إطار قرار الحكومة التركية تسليم المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم داعش لبلدانهم.

وفرت ليزا سميث من أيرلندا منذ سنوات لتصبح عروسًا داعشية، وأعلنت رغبتها في العودة لوطنها، بعدما فقدت زوجها ولجأت إلى مخيم الهول بعد هروب التنظيم الإرهابي من آخر مخبأ له في الباغوز، وهي واحدة من مئات النساء والأطفال في المخيم.

وأكدت لـ"سي إن إن"، أن ليس كل شخص في مخيم الهول إرهابيًا، موضحة أن السجن في أيرلندا لن يكون أسوأ من حياتها في سوريا.

وقالت ليزا "أعلم أنهم سوف يجردونني من جواز السفر الخاصة بي، ولن أسافر وسوف تتم مراقبتي، وربما يسجنونني لا أدري، لكن أنا هنا بالفعل في سجن".