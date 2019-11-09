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    الجيش السوري يستعيد قرية من قبضة تركيا شمالي البلاد

    06:40 م السبت 09 نوفمبر 2019
    الجيش السوري يستعيد قرية من قبضة تركيا شمالي البلاد

    الجيش السوري

    دمشق - (أ ش أ):

    أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وحدات من الجيش السوري استعادت قرية "أم شعيفة" من القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمالي سوريا، وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية بريف رأس العين.

    وكانت حدة الاشتباكات تصاعدت بين وحدات الجيش السوري من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى في ريف الحسكة الشمالي، ما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية-التركية.

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    الجيش السوري دمشق سوريا تركيا

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