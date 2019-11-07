بومبيو: التصعيد النووي الإيراني يُثير القلق

القاهرة- (مصراوي):

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على إيران، وذلك في أعقاب استئناف طهران تخصيب اليورانيوم في مُنشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي، وفق رويترز.

وقال بومبيو في بيان إن "خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير قلقا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها".

وأضاف أن "توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".

وتابع: "حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا".

واستأنفت إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنتاج اليورانيوم المخصب في مُنشأة فوردو، وسط تأكيدات بأن نسبة التخصيب ستصل إلى 4.5 بالمائة يوم السبت.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد "بدأت بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس عمليات ضخ الغاز للسلاسل وأجهزة الطرد المركزي، وإنتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو".

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالحها.