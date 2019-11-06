بعد غد.. بومبيو يزيح الستار عن تمثال لرونالد ريجان في برلين

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت بعثة دبلوماسية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزيح الستار رسميًا عن تمثال للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في السفارة الأمريكية في برلين بعد غد الجمعة في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وأشارت بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية- إلى أن بومبيو خلال زيارته إلى ألمانيا سيدشن التمثال في السفارة الأمريكية في برلين على أن يطل على الموقع الذي ألقى عليه ريجان خطابه الشهير عندما دعا رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف لهدم الجدار الذي كان يقسم برلين إلى نصفين.

وأوضحت الصحيفة أن بومبيو سيكشف عن التمثال قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الثلاثين لسقوط جدار برلين، لافتة إلى أن النحات تشاس فاجان، الذي صمم تمثال ريجان الموجود في القاعة المستديرة في الكونجرس، قام أيضا بتصميم تمثال برلين.

وأضافت الصحيفة أن التمثال سيرافقه لافتة تعرض التصريح الشهير لريجان خلال خطابه في 1987 حينما قال: "سيد جور .. باتشوف أهدم هذا الجدار"، موضحة أن التمثال سيتمركز في شرفة السفارة الأمريكية بعد جدال استمر سنوات حول تنصيب تمثال أمريكي على الأراضي الألمانية، حيث اعترض السياسيون الألمان على التمثال.