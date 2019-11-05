سيناتور أمريكي: أفضل الذهاب لسوريا على زيارة مناطق في المكسيك

القاهرة – مصراوي:

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، إنه قد يفضل السفر إلى سوريا، على زيارة بعض المناطق في دولة المكسيك.

وأضاف جراهام، في تصريحات صحفية، نقلها موقع "ذا هيل" عبر "تويتر"، أن بعض المناطق في المكسيك لا يوجد بها أي قانون على الإطلاق.

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المكسيك، التعاون في محاربة عصابات المخدرات، بعد مذبحة شمالي البلاد راح ضحيتها عدد من المواطنين الأمريكيين، يوم الاثنين.

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "عائلة رائعة وأصدقاؤها من ولاية يوتا حوصروا بين عصابتي مخدرات خبيثتين، يطلق أفرادهما النار على بعضهم البعض، ما نتج عنه مقتل العديد من الأمريكيين، بينهم أطفال، وفقدان البعض".

وفي وقت سابق من اليوم، وردت تقارير إعلامية تفيد بأن ما بين 9 و12 أمريكيا قتلوا جراء اعتداء مسلح تعرضت له أفراد عائلة لوبارون، وهي عائلة من من أتباع جماعة المورمون الدينية التي مقرها ولاية يوتا الأمريكية.