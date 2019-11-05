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    بومبيو يطير إلى ألمانيا لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة الألمانية

    10:26 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    بومبيو يطير إلى ألمانيا لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة الألمانية

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ)

    يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ألمانيا هذا الأسبوع للاحتفال بانهيار التكتل السوفيتي وسقوط جدار برلين، وذلك في زيارة ستشمل اجتماعات رفيعة المستوى مع أعضاء الحكومة الألمانية.

    وخلال جولته التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تبدأ غدا الأربعاء، سيقوم بومبيو بجولة، يرافقه خلالها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مناطق بالقرب من لايبزج حيث أقيم الجدار الحدودي لتقسيم ألمانيا الشرقية والغربية.

    وسيلتقي بومبيو بعد ذلك بالمستشارة أنجيلا ميركل في برلين، إلى جانب وزيرة الدفاع أنيجرت كرامب-كارنباور ووزير المالية أولاف شولتز.

    سيغادر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ألمانيا قبيل الذكرى الفعلية لسقوط جدار برلين في 9 نوفمبر الجاري.

    مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية ألمانيا الحكومة الألمانية

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