بيلوسي ترأس وفدًا إلى مدريد للمشاركة بمؤتمر بشأن المناخ

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن ترأس رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وفدًا من أعضاء مجلسها للمشاركة في قمة بشان تغير المناخ في مدريد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه من المقرر أن تصل بيلوسي إلى مدريد اليوم على رأس وفد من 13 عضوا بمجلس النواب، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهو تجمع سنوي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وأفادت بلومبرج بأن وفد بيلوسي سيعمل كقوة توازن أمام موقف الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، التي بدأت في 4 نوفمبر عملية الانسحاب رسميا من اتفاق باريس المناخي لعام 2015.

ونقلت الوكالة عن بيلوسي القول: "من بين أهدافنا تأكيد أن الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس قلقة للغاية بشأن قضية المناخ".