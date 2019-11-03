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سحب آليات أمريكية من شمال سوريا

09:52 م الأحد 03 نوفمبر 2019
سحب آليات أمريكية من شمال سوريا

سحب آليات أمريكية من شمال سوريا

دمشق - ( د ب أ ):

انسحبت اليوم أكبر قافلة آليات تابعة لقوات أمريكية من مناطق ريف حلب والرقة شرقي سوريا باتجاه الحدود السورية العراقية.

وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "غادرت اليوم حوالي 150، آلية للقوات الأمريكية قدمت من قواعدهم في مناطق عين العرب وصرين بريف حلب الشرقي وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي ، باتجاه مدينة القامشلي ومنها الى الحدد السورية العراقية".

من جهة أخرى، قال مصدر مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ""أكملت القوات الحكومية السورية اليوم انتشارها بمحاذاة الاتوستراد الدولي حلب- القامشلي واستطاعت تحقيق تواصل قواتها بين محافظتي الرقة والحسكة وبذلك استطاعت تأمين طريق أمداد بري لقواتها ".

القوات الأمريكية شمال سوريا الانسحاب الأمريكي
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