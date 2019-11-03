وزيرا خارجية تركيا وقطر يبحثان العلاقات الثنائية في الدوحة

الدوحة - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد مع نظيره القطري، محمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها تشاووش أوغلو، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

كما يشارك تشاووش أوغلو في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الاسلامي حول الصومال.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.