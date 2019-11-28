إيران: العراق مُطالب بإجراءات مسؤولة ومؤثرة للرد على "المخربين"

طهران- (د ب أ):

ندّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، بحادث الاعتداء على القنصلية العامة الايرانية في النجف بوسط العراق؛ مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة في الرّد على المعتدين والمخربين.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا)، الخميس، عن القسم الاعلامي في وزارة الخارجية القول، إن موسوي أعرب عن استنكاره للاعتداء الذي تعرضت له القنصلية العامة الايرانية في النجف، وطالب باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة "العناصر المخربة والمعتدية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إلى أنه قد تم ابلاغ السفير العراقي في طهران رسميا بشان احتجاج إيران الشديد في هذا الخصوص، بحسب "إرنا".

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الخميس، بأشدّ العبارات، ما تعرَّضت له قنصليّة إيران في النجف من "اعتداء من قِبَل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة"، وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن "الغرض من هذا التعرض بات واضحاً، وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وايران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".