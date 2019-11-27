ألمانيا تزيد حصتها في تمويل الناتو بداية من عام 2021

بروكسل - (د ب أ)

كشفت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حصة ألمانيا من التمويل السنوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من المقرر أن تساوي حصة الولايات المتحدة بداية من عام 2021،

يأتي ذلك قبل قمة قادة الناتو في لندن المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

ووافقت الدول الأعضاء في التحالف العسكري الغربي البالغ عددها 29 دولة على ميزانية جديدة للصندوق المشترك تنخفض فيها أعباء الولايات المتحدة في التكلفة إلى 35ر16 بالمئة، متراجعة عن نسبة 1ر22 بالمئة التي تساهم بها حاليا، بينما ترتفع حصة ألمانيا إلى 35ر16 بالمئة عن 8ر14 بالمئة التي تساهم بها حاليا.

وستسدد الولايات المتحدة هذا العام حوالي 470 مليون يورو (516 مليون دولار) من إجمالي التمويل المشترك البالغ حوالي 12ر2 مليار يورو، بينما ستسدد ألمانيا حوالي 313 مليون يورو.