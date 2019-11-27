فرض حظر التجوال في النجف العراقية بعد حرق القنصلية الإيرانية

بغداد - (د ب ا)

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقى موقع"السومرية نيوز" نسخة منه إنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر".

وأضافت أن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

ووفق الموقع، أقدم متظاهرون في محافظة النجف على التوجه إلى مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة، وسط أنباء قيامهم بحرق بوابة القنصلية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان لؤي الياسري محافظ النجف قد دعا مساء اليوم، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وقال الياسري، في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف مساء اليوم "نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف، وأضاف:"نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين"

من جانبها، أكدات وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إضرام متظاهرون عراقيون النيران في القنصلية الإيرانية، في مدينة النجف، بعد محاولات لاقتحامها منذ صباح اليوم الأربعاء، وسط اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وفي نفس الصدد ذكرت وسائل إعلام محلية عراقية، أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية غادرت القنصلية قبل 10 دقائق فقط من حرقها، وسط حماية مشددة من قوات الأمن العراقي.

وأكدت وسائل الإعلام إصابة 17 متظاهرًا على الأقل خلال محاولات تفريقهم من أمام القنصلية، بعضهم مصاب بالاختناق وآخرين مصابون برصاص ناري في القدم.