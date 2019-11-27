الأمين المساعد للجامعة العربية يجري لقاءات غدًا مع كبار المسئولين اللبنانيين

بيروت - (أ ش أ):

يُجري السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بدءا من صباح غد الخميس، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين السياسيين اللبنانيين.

ومن المقرر أن يصل السفير حسام زكي على رأس وفد من جامعة الدول العربية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في وقت لاحق من مساء اليوم، حاملا رسالة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تتضمن تأكيد الدعم والمساندة للبنان والحرص على استقراره.

وينتظر أن يستهل وفد الجامعة العربية نشاطه بلقاء يعقد في التاسعة والنصف من صباح الغد مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، كما سيلتقي أيضا في أعقاب ذلك، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وتشمل سلسلة اللقاءات التي سيجريها الأمين العام المساعد للجامعة العربية والوفد المرافق له، كبار المسئولين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، وذلك في إطار حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان على كافة الأصعدة والمستويات وتعزيز السلم الأهلي.