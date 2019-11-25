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كونتي: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية

10:21 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
كونتي: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية

جوزيبي كونتي

روما - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، في إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، "إنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل هذا المؤتمر"، الذي لم يحدد له موعدا بعد.

وأضاف كونتي، في لقاء متلفز بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في روما مساء الاثنين "ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي"بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الاولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر 2018، كان “ناجحاً”.

وقال "عندما نظمنا مؤتمر باليرمو، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا".

كانت فرنسا قد استضافت مؤتمرا حول ليبيا في شهر مايو العام الماضي دون ان يسفر عن نتائج.

وتدور منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للجيش الليبي، المدعوم من البرلمان الليبي في شرق البلاد.

وقال جيش حفتر أنه يهدف من دخول العاصمة تطهيرها مما وصفهم بـ"الإرهابيين".

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