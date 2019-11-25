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وسائل إعلام: الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي

07:38 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
وسائل إعلام: الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي

الشرطة السويدية - أرشيفية

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة السويدية تجري تحريات ضد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على خلفية احتيال اجتماعي.

وأوضحت إذاعة "إس فيه تي" السويدية أن الوزير الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، سجل نفسه تحت اسم آخر بالقرب من ستوكهولم طوال أعوام، وحصل على مساعدات حكومية مختلفة، على الرغم من أنه كان يعيش في بغداد.

وأكد الادعاء العام السويدي اليوم الاثنين إجراء تحقيقات أولية ضد وزير عراقي لم تذكر اسمه، موضحة أنه تم الإبلاغ عنه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبها نفت وزارة الدفاع العراقية الاتهامات على موقع "فيسبوك"، بحسب التقارير.

الشرطة السويدية وزارة الدفاع العراقي السويد

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