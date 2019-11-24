آدم شيف: لجنة الاستخبارات ستواصل التحقيق في أنشطة ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم الأحد، إن اللجنة ستواصل التحقيق في أنشطة الرئيس دونالد ترامب، مشددا على أن هناك دليلا "دامغا" على إساءة استغلال ترامب لسلطته بدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق ضد خصم سياسي.

وأضاف شيف، في تصريحات تليفزيونية ، "بالتأكيد أعتقد أن الدليل الذي قُدم يُظهر بشكل دامغ سوء التصرف من جانب الرئيس ، الشيء البارز في هذا الصدد ـ ونحن فعلنا ذلك تقريبا ، بدون صدور وثائق من الإدارة ـ هو أن الحقائق فعلا لم يتم دحضها ، إنه حقا لم يتم دحض ما فعله الرئيس"، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني.

واختتمت لجنة الاستخبارات، الأسبوع الماضي، المرحلة العلنية من تحقيق العزل الذي بدأته بحق ترامب بعد سماع شهادات 12 شخصا ، وتُعد اللجنة حاليًا تقريرًا للجنة القضائية بمجلس النواب، والتي ستقرر بدورها ما إذا كانت ستصيغ مواد اتهام للرئيس ، ومن المتوقع أن تقدّم لجنة الاستخبارات تقريرها في بداية الشهر المقبل.

وقال آدم شيف "حتى مع جمعنا لهذا التقرير، حتى بينما نقدم الدليل للجنة القضائية، سنواصل التحقيق ، واصلنا معرفة مزيد من المعلومات كل يوم، وأعتقد أن ذلك سيستمر، لذلك، قد نقدم تعديلات على ذلك التقرير، قد تكون لدينا شهادات وجلسات استماع أخرى".

لكنه أشار إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لصالح عزل ترامب ، وقال "أريد مناقشة ذلك مع ناخبيّ وزملائي قبل أن أصدر حكما نهائيا على ذلك".

ويواجه ترامب تحقيقا برلمانيا بدأه النواب الديمقراطيون في مجلس النواب بغرض عزله، وذلك على خلفية ما يرون أنه تحريض من الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني على التدخل في السياسة الداخلية الأمريكية من خلال مطالبته بفتح تحقيق في حق منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، ونجله هانتر الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في 25 يوليو الماضي.

وتعود بداية الأزمة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين كُشف عن تقدُّم أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" بشكوى للمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون تحمل معلومات حصل عليها من نحو ستة مسئولين أمريكيين عبروا عن قلقهم من أن ترامب يستغل منصبه لطلب تدخل أوكرانيا سعيا لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في 2020.