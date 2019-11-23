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مقتل 5 من طالبان وإصابة 3 في عمليات عسكرية للقوات الخاصة شمال أفغانستان

02:26 م السبت 23 نوفمبر 2019
مقتل 5 من طالبان وإصابة 3 في عمليات عسكرية للقوات الخاصة شمال أفغانستان

الجيش الأفغاني

قندوز- (د ب أ):

ذكر الجيش الأفغاني اليوم السبت أن القوات الخاصة قتلت خمسة من حركة طالبان، وأصابت 3 آخرين خلال عملية بإقليم قندوز شمال أفغانستان.

وجاء في بيان صادر عن "فيلق العمليات الخاصة" إن القوات الخاصة نفذت الغارة في قرية "تالوكا" الواقعة في مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وإقليم قندوز واحد من الأقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان.

وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالبا ما ينفذون أنشطة لها صلة بالإرهاب.

وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات ضد الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

الجيش الأفغاني أفغانستان حركة طالبان الإرهاب

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