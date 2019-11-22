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الصين تؤكد دعمها لسوريا للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها

05:48 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
الصين تؤكد دعمها لسوريا للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها

وانج تشى شان

بكين - (أ ش أ):

قال نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، إن بلاده تدعم سوريا بقوة في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما أنها تدعم الشعب السوري في تقرير مصير بلاده، وتدعم إيجاد حل سياسي للقضية السورية.

وأضاف شان - خلال لقائه اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين مع وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب - أن الصين وسوريا دولتان لهما تاريخ طويل وحضارة رائعة، وأن العلاقات الثنائية حافظت على تنمية مستقرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.. موضحا أن الصين مستعدة للعب دور إيجابي في إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا من خلال تعزيز مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك.

وأعرب شان عن أمله في أن يعزز الحزبان الحاكمان للدولتين الاتصالات والتعاون لدفع التنمية الأكبر للعلاقات الصينية - السورية في العصر الجديد.

من جانبه، قال هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري، إن سوريا تقدر الصداقة مع الصين والدعم الصيني على مدار السنين، وتأمل في أن تشارك الصين بشكل كامل في إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا.

وأكد الهلال أن حزب البعث العربي الاشتراكي السوري على استعداد لتعزيز التعلم المتبادل مع الحزب الشيوعي الصيني، من أجل تعزيز التطور المستمر وتقدم العلاقات بين الحزبين والبلدين.

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وانغ تشي شان الصين سوريا الحرب السورية

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