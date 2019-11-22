السعودية: القبض على 5 مصريين بتهمة ارتكاب 2 جريمة سرقة

القاهرة (مصراوي)

أعلنت السلطات السعوية الجمعة القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة تبلغ قيمتها 1.7 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت واس اليوم الجمعة عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري قوله " أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع".

وقال ان عملية القبض تمت"بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية".

واضاف التويجري انه "بمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها 1.7 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية".

وقال البيان ان "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".

وتداول مستخدمو تويتر في السعودية وسم "اسبابانتشارالسرقه" لمناقسة أسباب السرقات التي انتشرت وبكثرة في الآونة الأخيرة .

ونشر مغردون تدوينات غاضبة من الأحكام الخفيفة التي تطبق على السارقين، وقال العديد من المغردين إن غياب الوازع الديني والأخلاق أحد أسباب انتشار السرقة، وظهرت بعض التغريدات التي القت باللائمة على رفقة السوء وفقد حنان الوالدين، وفاق عدد التغريدات التي ظهر فيها وسم #اسبابانتشارالسرقه أكثر من 19 ألف تغريدة.