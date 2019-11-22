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مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 25آخرين في بغداد

02:24 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 25آخرين في بغداد

احتجاجات في العراق

بغداد- (د ب أ):

ذكر شهود عيان اليوم الجمعة ان متظاهرين اثنين على الاقل قتلا واصيب اكثر من 25اخرين في موجة عنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وأوضح شهود العيان وهم من المتظاهرين في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "القوات العراقية استخدمت منذ الليلة الماضية حتى اليوم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين على جسر الاحرار وساحة القاضي في شارع الرشيد بشكل متقطع اسفرت في حصيلة اولية عن مقتل ما لايقل عن شخصين واصابة اكثر من 25اخرين.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

احتجاجات العراق بغداد العراق

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