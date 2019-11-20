الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ ضربات واسعة النطاق داخل سوريا

دمشق - (د ب أ):

أعلنت إسرائيل أنها نفذت "ضربات واسعة النطاق" على "أهداف إرهابية إيرانية وسورية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وردت أنباء عن وقوع انفجارات حول العاصمة السورية دمشق.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر تويتر أن الضربات استهدفت أهدافا لفيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري وللجيش السوري.

وأشار إلى ان إسرائيل كان ترد على صواريخ أطلقت باتجاهها من جانب قوة إيرانية في سوريا الليلة الماضية.

وتابع: "نُحّمل النظام السوري مسؤولية التصرفات التي وقعت في الأراضي السورية ونحذره من السماح بمزيد من الهجمات ضد إسرائيل".

وتابع: "سنواصل العمل بقوة ومتى اقتضت الضرورة ضد التمدد الإيراني في سوريا".

وتعرضت مواقع في جنوب شرق العاصمة السورية دمشق لقصف جوي بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكر شهود عيان في ريف دمشق الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددا من الصواريخ استهدف مناطق جنوب شرق العاصمة وتصاعدت منها نيران ضخمة شوهدت في جميع مناطق ريف دمشق الجنوبي والشرقي ،وأن منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي اندلعت منها نيران إثر تعرضها للقصف.

وأوضح الشهود أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات الصواريخ التي استهدفت "الأهداف المعادية" في ريف دمشق الجنوبي والغربي وأسقطت عددا منها.

ونقلت مصادر إعلامية سورية أن "الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".