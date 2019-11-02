وزير خارجية روسيا: من مصلحتنا أن يكون هناك شرق أوسط مستقرا

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن من مصلحة موسكو أن يكون هناك شرق أوسط مستقرا .

وقال لافروف تعليقا على كاريكاتير نشرته وسائل إعلام أمريكية، يصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يمسك عددا كبيرا من الأفاعي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "بوتين لا يرى في نفسه مروض أفاعي، ونحن لا ننظر هكذا إلى اللاعبين في الشرق الأوسط، ولا نضع أنفسنا في هذا الموقف، ولا نصور شركاءنا في الشرق الأوسط بهذا الشكل".

وأضاف "لكل واحد حقيقته ومصالحه، وتوجد تقاليد شرقية من بينها تقاليد تعزيز المصالح بأسلوب لا يعتمد التصريح الكلي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت أحد الصور الكاريكاتيرية للرئيس الروسي وهو يمسك بعدد كبير من الأفاعي، وكتب على الكاريكاتير: "أخيرا روسيا تسيطر على الوضع في الشرق الأوسط" .