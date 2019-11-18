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    مسئول عراقي: الاحتجاجات لم تسبب أي ضرر على إنتاج وتصدير النفط

    11:12 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    مسئول عراقي: الاحتجاجات لم تسبب أي ضرر على إنتاج وتصدير النفط

    احتجاجات العراق

    بغداد - أ ش أ

    أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراقي.

    وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ـ في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الإنتاج النفطي للعراق وعمليات تصديره ما زالت مستمرة ومستقرة، ولم يلحق بها أي ضرر بسبب الاحتجاجات، رغم أن هناك بعض المواطنين تظاهروا بالقرب من حقول نفطية".

    وأضاف جهاد "أن المتظاهرين حرصوا على عدم المساس بالحقول النفطية، وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا حقهم"، موضحا أن ما حدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول.

    وشهدت الأيام الماضية تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة بالقرب من الحقول النفطية، لكنهم لم يتعرضوا لها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    احتجاجات العراق بغداد النفط تصدير النفط النفط العراقي وزارة النفط العراقية

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