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    مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك دون إصابات

    10:36 م السبت 16 نوفمبر 2019
    مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك دون إصابات

    انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك دون إصابات

    بغداد - (أ ش أ):

    قال مصدر أمني عراقي، إن عبوة ناسفة انفجرت في محافظة كركوك، دون وقوع أية إصابات.

    وأوضح المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محل أسواق في منطقة الحي العسكري بمحافظة كركوك، انفجرت مساء اليوم السبت ـ مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

    وفي السياق ذاته .. أعلن مصدر أمني عن تفاصيل انفجار بغداد الجديدة، موضحا أنه عبارة عن مواد متفجرة كانت موضوعة داخل كيس قرب دار موظف حكومي، مؤكدا أن الانفجار لم يوقع أية إصابات.

    وكان مصدر أمني أفاد بوقوع انفجار جسم غريب في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

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    انفجار عبوة ناسفة كركوك الشرطة العراقية

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