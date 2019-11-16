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مسلحون يغتالون ناشطا عراقيا في بغداد

01:35 م السبت 16 نوفمبر 2019
مسلحون يغتالون ناشطا عراقيا في بغداد

مسلحون -ارشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفاد متظاهرون عراقيون بمقتل ناشط مدني يشارك في المظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير اليوم السبت برصاص مسلحين مجهولين في أحد احياء شمالي بغداد.

وقال المتظاهرون في ساحة التحرير إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط المدني عدنان رستم في حي الحرية شمالي بغداد، ما ادى إلى مقتله في الحال ولاذوا بالفرار.

وعبر المتظاهرون عن حزنهم العميق لمقتل الناشط لينضم إلى قوافل القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح مناطق متعددة في البلاد.

بغداد العراق احتجاجات العراق

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