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    قائد "قسد" يشيد بدور ترامب في محاربة "داعش" ومنع عمليات التطهير

    10:42 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    قائد "قسد" يشيد بدور ترامب في محاربة "داعش" ومنع عمليات التطهير

    مظلوم عبدي

    دمشق - (أ ش أ):

    أشاد مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي.

    وقال عبدي - في تغريدة على "تويتر" ، اليوم الجمعة ، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "إن جهود الرئيس ترامب ومواقفه الأخيرة لها وقع إيجابي في مسار مكافحة داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير".

    وأضاف "يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة".

    وتابع " كما أكد التحالف الدولي أمس ، يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة".

    وكان عبدي قال قبل يومين "إن الجيش التركي كثف قصفه لبلدة مسيحية ، تزامنا مع اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان".

    ومن المعروف أن عبدي، يقود راهنا "قوات سوريا الديموقراطية"، لكنه أساسا القائد الفعلي لـ"وحدات الحماية الكردية"، الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من "حزب العمال الكردستاني" التركي.

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    مظلوم عبدي دونالد ترامب تنظيم داعش قوات سوريا الديمقراطية الارهاب

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