قتيلان وعشرات الجرحى إثر اشتباكات بين الأمن العراقية ومتظاهرين

بغداد - (د ب أ):

ذكر شهود عيان مساء اليوم الجمعة أن قتيلين سقطا وأصيب العشرات إثر مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات الأمنية اصطدمت بالمتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحتا الخلاني والتحرير عصر اليوم، إثر انتهاء خطبة الجمعة حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 35 آخرين، حالات بعضهم حرجة".

وأضاف الشهود أن "القوات الأمنية تعاملت بقسوة مع المتظاهرين، فيما سادت عملية الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية".