أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

فرنسا تستضيف قمة بشأن النزاع في أوكرانيا الشهر المقبل

07:22 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
فرنسا تستضيف قمة بشأن النزاع في أوكرانيا الشهر المقبل

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عقد اجتماع مع زعماء ألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 9 ديسمبر المقبل بباريس سعيا لإحراز تقدم بشأن الصراع في شرق أوكرانيا.

وتعد القمة بين الدول الأربع، هي الأولى منذ عام 2016 في إطار ما يسمى صيغة نورماندي ، والتي تتضمن قيام فرنسا وألمانيا بدور وساطة في هذا الصراع.

واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي تم انتخابه في أبريل الماضي، مسألة حل النزاع المتصاعد مع المتمردين المؤيدين لروسيا في شرق بلاده ذات أولوية قصوى، وتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار مكتب ماكرون إلى حدوث " تقدم كبير" منذ الصيف، بعد انسحاب القوات من عدة مناطق متوترة على طول الحدود بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمتمردون.

إيمانويل ماكرون ألمانيا أوكرانيا باريس

الخبر التالى:

قتيلان وعشرات الجرحى إثر اشتباكات بين الأمن العراقية ومتظاهرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان