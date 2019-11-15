فرنسا تستضيف قمة بشأن النزاع في أوكرانيا الشهر المقبل

باريس - (د ب أ):

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عقد اجتماع مع زعماء ألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 9 ديسمبر المقبل بباريس سعيا لإحراز تقدم بشأن الصراع في شرق أوكرانيا.

وتعد القمة بين الدول الأربع، هي الأولى منذ عام 2016 في إطار ما يسمى صيغة نورماندي ، والتي تتضمن قيام فرنسا وألمانيا بدور وساطة في هذا الصراع.

واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي تم انتخابه في أبريل الماضي، مسألة حل النزاع المتصاعد مع المتمردين المؤيدين لروسيا في شرق بلاده ذات أولوية قصوى، وتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار مكتب ماكرون إلى حدوث " تقدم كبير" منذ الصيف، بعد انسحاب القوات من عدة مناطق متوترة على طول الحدود بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمتمردون.