سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان التعاون المشترك

مسقط - أ ش أ

بحث الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، اليوم /الخميس/ مع الفريق أول ستيف ليونز قائد قيادة النقل الأمريكية، عددا من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن رئيس أركان القوات المسلحة العمانية رحب - في بداية اللقاء - بالضيف الأمريكي، وتم تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية مع المسؤول الأمريكي، خلال لقاء منفصل، عددا من الأمور العسكرية، والقضايا محل الاهتمام المشترك.