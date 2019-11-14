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    مسؤول تشيكي: تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي السورية

    12:15 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    مسؤول تشيكي: تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي السورية

    الجيش التركي

    دمشق - أ ش أ

    أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا ستانيسلاف خروسبيتش، أن القوات التركية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن نظام أردوغان دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا على مدى السنوات السابقة.

    وقال خروسبيتش – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - "إنه لا يمكن الفصل بين الاحتلال التركي لأراضي سوريا وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام أردوغان فيها وممارساته القمعية التي يقوم بها داخل تركيا"، مبينا أنه قوض أبسط المعايير الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده.

    وشدد على أن سياسات أردوغان الخاطئة في سوريا هي سبب جميع مشكلات تركيا على الصعيدين الخارجي والداخلي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    تركيا المجموعة البرلمانية التشيكية سوريا جرائم حرب أردوغان التنظيمات الإرهابية

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