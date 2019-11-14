الجيش الإسرائيلي يخفف القيود المفروضة لحماية الإسرائيليين بعد التوصل لاتفاق مع الجهاد الإسلامي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تخفيف القيود التي فرضها خلال اليومين الماضيين لحماية الإسرائيليين في ظل الإطلاق الكثيف للقذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وأفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، بأن قيادة الجبهة الداخلية رأت أن "العودة إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة ستتم بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية، فيما تقرر إزالة جميع القيود في باقي مناطق البلاد".

وأعلن مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن المخابرات المصرية توصلت إلى اتفاق تهدئة، وافقت عليه الحركة وإسرائيل، وبدأ سريانه في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وينص الاتفاق على موافقة إسرائيل على شروط حركة الجهاد الاسلامي وأبرزها وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.