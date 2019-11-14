أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

الجيش الإسرائيلي يخفف القيود المفروضة لحماية الإسرائيليين بعد التوصل لاتفاق مع الجهاد الإسلامي

08:57 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
الجيش الإسرائيلي يخفف القيود المفروضة لحماية الإسرائيليين بعد التوصل لاتفاق مع الجهاد الإسلامي

أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تخفيف القيود التي فرضها خلال اليومين الماضيين لحماية الإسرائيليين في ظل الإطلاق الكثيف للقذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وأفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، بأن قيادة الجبهة الداخلية رأت أن "العودة إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة ستتم بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية، فيما تقرر إزالة جميع القيود في باقي مناطق البلاد".

وأعلن مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن المخابرات المصرية توصلت إلى اتفاق تهدئة، وافقت عليه الحركة وإسرائيل، وبدأ سريانه في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وينص الاتفاق على موافقة إسرائيل على شروط حركة الجهاد الاسلامي وأبرزها وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

أفيخاي أدرعي إسرائيل فلسطين الجيش الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي

الخبر التالى:

الإمارات تقدم 12 طنا من المساعدات الغذائية في محافظة شبوة اليمنية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان