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    الصدر: المظاهرات العراقية أذلت الفاسدين

    01:15 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    الصدر: المظاهرات العراقية أذلت الفاسدين

    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

    النجف(العراق) - (د ب أ):

    قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إن المظاهرات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم.

    وأضاف الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "على الرغم من بعض الاخطاء التي شابت التظاهرات والاعتصامات إلا أننا نقف إجلالا واحتراما لها وأنها حققت انتصارات أهمها اذلال الفاسدين وارعابهم".

    ودعا "القوات الأمنية إلى عدم المساس بالمتظاهرين والمعتصمين" وقال إن " استمرارية هذه الاحتجاجات بصورتها السلمية ستؤدي إلى نجاح هذه الثورة وعلى الثوار إبعاد شبح التدخل الخارجي الامريكي وغيره وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول".

    ووصف الصدر المظاهرات بـ "أنها فرصة عظيمة لتجديد الوجوه بطرق عقلانية لاتقع العراق فيها في مهاوي الخطر ومنزلق الفراغ المرعب".

    ودعا الصدر "الشرفاء في البرلمان إلى العمل على إقرار الاصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وتغيير بنود الدستور ، وعلى الموظفين الشرفاء مساندة أخوتهم الثوار بإضراب شامل ولو بيوم واحد".

    مقتدى الصدر احتجاجات العراق تويتر بغداد

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