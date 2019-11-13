فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 22

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء إلى 22 منذ أمس في غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن 22 شخصا بينهم سيدة استشهدوا منذ يوم أمس فيما أصيب 69 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن 12 شخصا قضوا في غارات إسرائيل منذ صباح اليوم.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان أنه جرى استهداف منازل وأراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن واستراحات بحرية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحا أن 48 منزلا تضررت كليا وجزئيا بفعل الغارات.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال أنه تم استهداف مصنع لإنتاج رءوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، ومقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل.

وأضافت أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد تم استخدامها للتدريب استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريب القوة البحرية للحركة يستخدم أيضًا كمخزن أسلحة.

وبدأت غارات إسرائيل فجر أمس باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.

وقال جيش الاحتلال إن جميع هجماته بعد عملية الاغتيال "الناجحة" استهدفت عناصر من الجهاد حاولوا إطلاق قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة.