مقتل فلسطيني جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثاني

غزة - (د ب أ):

قتل فلسطيني صباح اليوم الأربعاء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع إلى 11 في جولة توتر بدأت فجر أمس.

وأعلنت وزارة الصحة، التي تديرها حركة حماس في غزة، في بيان، "وصول شهيد إلى مستشفى الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي وسط قطاع غزة".

وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات متقطعة على قطاع غزة.

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن عدة قذائف صاروخية أطلقت صباح اليوم باتجاه بلدات إسرائيل المجاورة لقطاع غزة ومنطقة بيت شيمش هارئيل غرب القدس، دون إصابات.

وأضافت الإذاعة أنه جرى منذ صباح أمس إطلاق أكثر من 200 قذيفة صاروخية، فيما أغار سلاح الجو الإسرائيلي على منصات تحت أرضية وأخرى على الأرض لإطلاق قذائف صاروخية بالإضافة إلى مواقع ومقار قيادية للجهاد الإسلامي.

وبدأت غارات إسرائيل فجر أمس باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.